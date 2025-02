Mis on ProWein?

Tegemist on Saksamaal Düsseldorfis paikneva Messe Düsseldorf poolt korraldatava iga-aastase rahvusvahelise veinitootjate messiga, millel on lisaks põhimessile arenenud välja ka ridamisi tütarmesse üle kogu maailma.

Seekordne ProWein 2025 on juba kolmekümnes. Osalejaid tuleb sinna üle 60-st riigist.

Mis on uut?

Möödunud aastal koondati katse korras iga-aastase veinimessi raames omaette halli kange alkoholi tootjad. Tänavu on see juba ametlik ProWeini allüksus nimega ProSpirits. Korraldajate sõnul oli eelmise aasta katse tingitud olukorrast, kus Euroopa messimaastikul puudus kangete alkoholitootjate jaoks mõeldud mess. Kõik teised olemasolevad messid käsitlevad kanget alkoholi vaid baarimajanduse ja kokteilisegamisega seotud võtmes.

Loodus tühja kohta ei salli ja nii ongi nüüdsest ProSpirits alaline ProWeini osa. Teise uue elemendina korraldatakse messi raames varasema äriseminari asemel kõrgetasemelisem ja mitmekülgsem ProWein Forum.

Veinisektori kriis

Messikorraldajate selleaastane põhiprobleem on osalejaskonna raske majandusseis. Seetõttu vaatavad nad toimuvale kainelt ja eeldavad ProWein 2025 puhul osalejaskonna mõningast vähenemist.

„Me oleme alati uhked, kui meie osalejate ja külastajate numbrid kasvavad. On ju päris tore näidata, et me oleme edukad messikorraldajad. Tegelikult saame me väga hästi aru, et meie edu on võimalik ainult siis, kui meie osalejaskond saab sellest käegakatsutavat kasu,“ nentisid korraldajad oma tänavust messi tutvustades.

Hetkel on veinisektor majanduslikult tugeva surve all, sest kõikvõimalikud sisendhinnad on hüppeliselt tõusnud seoses COVIDi ja sõjaga. Messi raames toimub ka teaduskonverents ja esitatakse turuülevaateid. Neist on selgelt näha, et juba mõnda aega on veinisektoris osalejad olnud sunnitud toime tulema ebameeldivalt järsu sisendhindade tõusuga. See on viinud hädavajalike investeeringute edasilükkamiseni ja muude ebamugavate optimiseerimistegevusteni.

Üheks võimalikuks kokkuhoiu kohaks on ka messidel osalemisest ja nende külastamisest loobumine. Samas ei ole selline käitumine vähemalt teoreetiliselt kriisiolukorrast väljatulemiseks just kõige optimaalsem. Igal juhul on ProWein 2025 korraldajate jaoks väga oluline see, et nad suudavad oma klientide olukorda mõista ja omapoolselt kaasa aidata võimalikult produktiivse ja kuluefektiivse messikogemuse kujunemisele.

ProWein 2024 lühikokkuvõte

Möödunudaastasel messil osales 65 riiki. Kokku oli osalejaid 5282, neist 696 Saksamaalt. Väljapanekute kogupind oli 72 836 m² Külastajaid käis üle 45 tuhande isiku ja nad pärinesid 136-st riigist. Külastajate põhiosaks (45%) olid mõistagi sakslased. Muu Euroopa lisas 43% ja ülejäänud maailm 12%.

Messi moto

ProWein 2025 motoks on “Discover the Taste of Tomorrow” – „Avasta homsed maitsed“.

Tahad teada, lähed kohale!