Me peame rääkima Weißburgunderist (tuntud ka kui Weißer Burgunder).

Just nii nimetatakse selle veini kodukohas Pinot Blanc’i veinimarjast tehtud veine.

Saksamaal, täpsemalt Pfalzis ehk ajalooliselt Palatinatumis osatakse sellest Pinot perekonna mammust välja võluda vein, millele ei saa ühegi kandi pealt vastu ei prantslaste Alsace’is tehtud Pinot Blanc (liiga mõru ja õline) ega Põhja-Itaalia Pinot Bianco (reeglina lihtsalt lurr).

Asudes Frankfurtist edelas, on Pfalzi suved soojad ja päikeserohked, mis teeb sealsed valged veinid lopsakateks ja maitseküllasteks, kuid siiski säilitades veinides kauni happe.

Võib üsna suure kindlusega väita, et tegemist on hetkel Eesti veiniturul ühe parema (kui mitte parima) saadaoleva valge veiniga selles hinnaklassis.

Tavahind veidi üle kaheksa euroraha, parematel päevadel (ehk soodukate ajal) on olnud ka 5.99 € (sic!).

Mis nii elul viga, kui väga hästi valmistatud pinooblaanki saab sama hinnaga kui alemannide juures!

Samalt tootjalt siinses valikus ka kaks erinevat Rieslingut, Pinot Noir (Spätburgunder) ning Sauvignon Blanc.

Välimus: rohekate helkidega õlgkollane.

Aroom: roheline õun, karusmari, veidi aprikoosi, kriidine mineraalsus, piimjas-kreemjas.

Mekk: väga hea hape, mango, melon, tsitrused, veidi mõrkjust.

Riik: Saksamaa

Piirkond: Pfalz

Viinamari: Pinot Blanc 100%

Alkoholisisaldus: 12,5 %ABV

Aastakäik: 2023

Hind: 8.39 €, sooduka ajal 5.99 €

Maaletooja: Rimi

