Essi Avellan ütleb, et selle kõige õigema maiste leidmine võttis aega: ,,Tahtsime luua midagi tõeliselt unikaalset, proovisime ja testisime meeletu hulga variante, enne kui Viking Line’i oma uue šampanja maitse paika saime.” Erilist tähelepanu pöörati dosage’ile, sest just see annab joogile enamasti selle õige iseloomu. Essientiel by Essi karakteri loob Chardonnay ja veini jääksuhkru sisaldus on 6 g/l, mis on just extra bruti ülemine piir. Essentiel by Essi palett on rikkalikult röstine, maitses on tunda nii värskeid kui ka kuivatatud puuvilju ning õrnu suitsuseid noote. Šampanja tekstuur on siidine ja pehme, mis teeb sellest elegantse kaaslase paljudele roogadele. Väärikas jook on pudelisse lukustatud MytiK-tüüpi korgiga, et tagada ühtlane kvaliteet kõigis pudelites.

Piper-Heidsieck Essentiel by Essi Cuvée Reservée Extra Bruti valmistati vaid 40 000 pudelit, seega naudi laevas või varu laevapoodidest koju kaasa, sest eeldatavalt jagub sellest partiist vaid umbes aastaks. Viking Line’i laevadel on ka endiselt müügil Essi Avellani koostatud Läänemere parim šampanjakollektsioon, kus väärikad joogid müügil vähemalt 25% soodsamalt kui maal.