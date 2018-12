Traditsiooniline mõõduvõtt on aasta-aastalt läbimõeldum ja keerulisem, et järjest kogenumate sommeljeede seast parimad leida. Võistlejate sõnutsi oli sel aastal test väga keeruline, üllatusülesanded leidlikumad kui eelmistel aastatel ja praktiline osa kavalamalt üles ehitatud kui kunagi varem. Ja nii nad räägivad igal võistlusel!

Võistlejaid Tallinnast Londonini ja Peterburist Osloni

Seekord võitlesid Baltimaade parima sommeljee tiitli nimel Eestist veinibaari Pazzo Wine Bar sommeljee Ketri Leis, Oskar Pihlik gurmeerestoranist 180° by Matthias Diether ja Marko Mägi, kes töötab peasommeljeena Suurbritannias Lympson Manoris.

Lätist võistlesid tiitli nimel restoranist Vincents Roberts Brencēns, Noble Wine müügijuht Ronalds Pētersons ja restorani Biblioteka no. 1 sommeljee Reinis Sniedze.

Leedust osales Kempinski peasommeljee Martynas Pravilonis, samuti vennad Mindaugas Miežys ja Narimantas Miežys SOMM veinibaarist.

Kinnine poolfinaal teooriatesti ja praktiliste ülesannetega sõelub välja neli finalisti ja parima noorsommeljee, kes kõik finaalis üles astuvad ja Kadrioru Lossi Kunstimuuseumis tehakse need nimed teatavaks: Martynas Pravilonis, Ronalds Pētersons, Ketri Leis, Venemaa külalisesineja Aleksandr Rassatkin ja Eesti noorsommeljee Helen Aasmann.

Teine vaatus Kadriorus

Finaal toimub juba kunstimuuseumis improviseeritud restoranis rahvusvahelise žürii valvsate ja publiku toetavate pilkude all. Alustuseks saavad kõik võistlejad koos laval pildimängus veinimaju, – inimesi ja muud veinimaailmaga seonduvat ära arvata. On absoluutset üksmeelt ja sekka ka selline hetk, kus ühele küsimusele antakse viis erinevat vastust.

Ülioluliseks saab neil võistlustel teine ja esmapilgul ehk liiga lihtsana näiv ülesanne – kõigil võistlejatel on nüüd 2 minutit mise en place’i jaoks. Ehk tavaline päev restoranis, kus enne serveerimise algust tuleks oma tööpaik üle vaadata ja ühtlasi tuli finaalis samal ajal selgitada, mida parasjagu kontrollitakse. Ühes ülesandes koos filosoofiline lähenemine oma tööle, struktuurne mõtlemine ning puhtpraktiline tööpäevaks valmistumine. Kes selle ülesande tähendust taipas, võitis kenasti aega peaaegu iga järgmise ülesande juures, sest selle 2 minuti jooksul tuli kontrollida, millised veinid on restoranis olemas, milline on nende temperatuur, kas poolikud veinid on veel korras, millised töövahendid ja klaasid on olemas, kui puhas on kõik tööks vajalik jne jne. Loomulikult tuleb siin kasuks pikk restoranitöö kogemus, aga üllatuseks oli selle ülesande ajal ka mõni kogenud tegija lihtsalt vait või jäi aega tublisti üle, sest see ülesanne justkui ei tundunud ,,päris ülesanne‘‘.

Foto Martin Dremljuga. Foto Martin Dremljuga Võitja Ronalds Petersons. Foto Martin Dremljuga. Ronalds Petersons võistlemas. Foto Martin Dremljuga. Ketri Leis. Foto Martin Dremljuga. Helen Aasmann. Foto Martin Dremljuga. Ronalds Petersons. Foto Martin Dremljuga.

Punane Sancerre ja Vana Tallinna kokteilid

Edasi tuli sukelduda Pinot Noiri maailma ning pimedegustatsiooni käigus kolme erineva klaasikese järgi määrata riik, regioon ja aasta. Seejärel aktiveerus restoranikülastajateks maskeerunud žürii, kes asus vapraid sommeljeesid tavapäraste ja vähe tavatumate tellimustega pommitama. Nii tuli 5 minutiga serveerida punast Sancerre’i, mis oli võistlejatel selleks otstarbeks täiesti olemas laval, aga mis mõnel võistlejal jäigi leidmata. Samal ajal ilmus restorani teise laua võõrustaja, kellele tuli samuti tähelepanu jagada. Siis palus neljane laudkond Chablis’d ja üks neist soovis viimasel hetkel hoopis klaasikese punast ning samal ajal tuli ka loetleda Chablis‘ Grand Cru aiad. Oli aegadega kuidas oli, aga veini juurde toitu soovitama olid kõik agarad.

Vahelduseks eksitatakse sommeljeesid veel lisaküsimustega nagu näiteks: Mis on corset? Milline on äge Küprose vein?

Siis veel soovituslikku laadi veinivaliku koostamine ja toitudega sobitamine peo jaoks. Viimaseks ülesandeks suunatakse võistlejad baari, kus neil tuleb Vana Tallinnat kasutades luua kaks identset kokteili tööpäeva lõpuks.

Aega kogu võistluse peale on kulunud viie tunni jagu ja rahvusvahelisel žüriil on aeg punktid kokku lüüa. Olgu ära toodud ka väärika žürii koosseis: Balti riikide sommeljeede presidendid ehk Kristjan Markii Eestist, Arminas Darasevičius Leedust ja Janis Kalkis Lätist. Lisaks sommeljeed Urvo Ugandi Eestist, Raimonds Tomsons Lätist, Liora Levi Norrast ja Nikolai Utebekov Venemaalt. Võistluse peakohtunik oli A.S.I. president Andres Rosberg Argentinast.

Ja esikolmik kuulutatakse välja selline: Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix võidab Ronalds Pētersons Lätist, kes pälvis sama tulemuse ka aastal 2013. Teine koht kuulub Martynas Pravilonisele Leedust, kes võitis parima tiitli eelmisel kahel aastal ja kolmandaks pärjatakse Ketri Leis Eestist.

Pētersons on võidu üle muidugi õnnelik ja rõhutab, et kindlasti on võistlused võrreldes viie aasta taguse ajaga palju keerulisemad ja komplekssemad. Oma tugevuseks peab ta praktilist osa, kus tuleb demonstreerida oma oskusi kliendi teenindamisel. Tuleb tunnistada, et ka publiku poolelt asja vaadates oli tema teenindus äärmiselt meeldiv ja sujuv. Ise kommenteerib ta teistkordset võistluste võitmist nii:

„Tundsin ennast laval seekord tõesti väga hästi. Närv oli ikka sees ja nii enesekindel ma sisimas pole, kui ehk lavalt paistab. Uuesti võisltustel osalema motiveeris mind eelkõige see, et olen viimasel ajal olnud pigem sommeljeede võistluste korraldamisega seotud ja nüüd tundus mõistlik asja uuesti teiselt poolt vaadata ja üle tüki aja võistlus kaasa teha.’’ Kui küsida värskelt võitjalt, millega ta võitu tähistaks ja milliste veinidega tal praegu kõige kirglikum suhe on, siis on vastus üks: Burgundia veinid!

Läti sommeljeede taset defineerib praegu muidugi kõige paremini see, et valitsev Euroopa parim sommeljee on lätlane Raimonds Tomsons. Tal jagub kaasmaalase kohta ainult häid sõnu, aga võidus osaliseks ta ennast ei pea: ,,Muidugi on mul väga hea meel, et lätlane võitis. Ma saan küll siinkohal öelda, et ma olen hirmus uhke, aga mina ei ole teda otseselt treeninud, nii et seda au ma endale võtta ei saa. Küll aga loodan, et saame Ronaldsiga järgmisteks võistlusteks treenides koostööd teha. Ronalds on laval alati väga hea olnud, nüüd on ka teoreetiliste teadmiste baas mitte ainult temal, aga ka teistel meie ja kogu Baltikumi võistlejatel vaikselt kuid kindlalt kasvama hakanud.”

Seekordsete Baltikumi võistluste žürii esimees oli ülemaailmse sommeljeede assotsiatsiooni A.S.I. president Andres Rosberg Argentinast, kes kommenteeris võistlusi nii:

„Ma olen osalenud väga paljudes sommeljeede võistluste žüriides ja olin Baltikumi võistluste kohta ainult head kuulnud. Pean ütlema, et nii võistluste korralduslikus pooles kui ka osalenud sommeljeede tasemes ei tulnud mul pettuda. Järjest olulisemaks peetakse sommeljeede töös suure pildi nägemist ja silmas tuleb meeles pidada, et sommeljee töö oma olemuselt on siiski teenindaja töö. Ei ole nii, et ainult pikk ja detailirohke veinikirjeldus või pudeli kiiruse peale avamine on kõige tähtsam – oluline on see, millise õhkkonna sommeljee restoranis loob ja kui hästi ta oskab veinivaliku inimesteni tuua. Ehk lihtsalt öeldes – inimlik pool on järjest olulisem. Mul on hea meel, et teie võistlused olid nii korraldatud, et just teeninduse poolel oli suur rõhk, mitte ei selgitata välja ainult parimat teoreetiliste teadmistega veinieksperti. Ja seekordne võitja Ronalds paistis silma just oskusega restoranis töötada ja lõi klientidega hea kontakti.

Võistlustel osalemine on igale edukale sommeljeele oluline, see aitab tal paremini mõista, mis vallas oleks vaja ennast veel täiendada. Ja mul on rõõm näha, et teie sommeljeede tase on nii kõrge ja olete nö vanadele veinimaadele väga kiiresti järgi tulnud. Eesotsas Raimonds Tomsonsiga on teil siin Balti riikides tõesti palju suurepäraseid sommeljeesid, keda loodan ka suurvõistlustel esinemas näha.”