Uue klaaspudeli valmistamine võtab tohutult energiat, pudeli tegemiseks läheb vaja spetsiaalset „vedelat liiva“, mida kuumutatakse 1700 kraadini, et seda seejärel edasi töödelda.

Mõistagi läheb selleks korralik hulk elektrit, ligikaudu 20% rohkem kui ühe plastpudeli tootmiseks. Lisandub ka veekulu, ühe pudeli kohta ligikaudu neli liitrit vett.

Järgmine murekoht on pudelite transportimine, mis on üsna keskkonnakahjulik, kuna klaaspudelid kaaluvad palju ja on pigem õrnad. Lisaks peavad need tihti tootjamaalt liikuma tuhandeid kilomeetreid sihtriigini, see tähendab, et pudeleid transporditakse mitmete erinevate transpordivahendite abil, mis paiskavad õhku tohutus koguses CO²-te. Seejuures paiskab klaaspudelite transportimine paiskab õhku umbes samapalju heitgaase kui pudeli tootmine ise.

Küll aga on klaaspudelitel üks suur eelis – klaas on põhimõtteliselt lõpmatuseni taaskasutatav materjal – juba kasutatud pudelist uue tegemine võtab 40% vähem energiat, sest olemasoleva klaasi sulamistemperatuur on palju madalam.

Seega on tühja veinipudeli taaskasutus hädavajalik klaasi keskkonnajalajälje vähendamiseks.

Näiteks suudeti 2011. aastal Euroopas taaskasutada nii palju klaaspudeleid, et hoiti ära 7 miljoni tonni CO² teket – see on umbes sama, kui me eemaldaks Euroopas liiklevast 250-st miljonist autost ära neli miljonit. Siiski ei jõua praegu 70% klaaspudelitest õigetesse kogumiskonteineritesse ja satuvad niisama prügimäele või jäävad hoopis tänavatele vedelema. Nii jääb kasutamata klaasi potentsiaal ja taaskasutamise asemel toodetakse nullist uus pudel, mis siis, et olemasoleva ümbertöötlemine oleks palju tõhusam.

Taaskasutamise alla ei lähe ainult pudeli konteinerisse viskamine. Klaas on äärmiselt mitmekülgne materjal ja sellest annab vormida pea kõike, mis pähe tuleb. Kusjuures, pudeliklaas on suurepärane sisustus- ja disainelement.

Just seda teevad muidu „raisku“ minevatest klaaspudelitest noored õpilasfirmast Clare. Nende tegevuse inspiratsiooniks ja eesmärgiks on tõsta teadlikust klaaspudelite ühekordse kasutamise ökoloogilise jalajälje suurusest ning olla eeskujuks selle muutumisel.

ÕF Clare kogub kokku pudelid tuttavate käest, restoranidest ja tänavatelt, mis muidu lõpetaksid prügimäel. Seejärel lähevad pudelid spetsiaalsesse klaasisulatusahju, mida kuumutatakse 680 kraadini (täielik ümbersulatamine toimuks 1450 °C juures). Nii säilib pudeli algne kuju, disain ja ilu. Eestist teisi taolisi tooteid ei leiagi.

Ettevõtlike eesti noorte tegemistega lähemalt tutvumiseks külastage nende sotsiaalmeediat ja kodulehte.

