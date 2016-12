VINE hinnang 5 Välimus 4.5 Aroom 4 Maitse 4.5 Järelmaitse

Tootja nime sarnasusele vaatamata ei pea veinisõber kartma, et see vein geneetiliselt muundatud oleks või glüfosaate sisaldaks.

Castello Monsanto toodab Chianti Classicot 1960ndate algusest ning Il Poggio puhul on tegemist Chianti Classico piirkonna esimese üheaia veiniga (toodetakse alates 1962. aastast).

Vein on kaunilt granaatpunane. Aroom tihe, kompleksne, struktuurne, tunda kirssi, mesikat, vürtse – aimatav nelk ja kaneel. Maitse sügav, magusa vürtsika nüansiga, aimub šokolaadi-kirsikooki ja tumedaid kirsse [EDIT: varem oli morello]. Karedad-marjased tanniinid näitavad, et tõelise naudingu jaoks peaks 2–3 aastat ootama ning veini ka dekanteerima. Kokkuvõttes – vinge värk.

