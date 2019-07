VVV toob paradiisisaarele suure valiku erinevaid vahuveine ja šampanjasid koos mõnusa emotsiooniga!

Viis olulist põhjust, miks tulla Hiiumaale Vahuveini Viikendile:

1. Hiiumaad kutsutakse põhjusega paradiisisaareks.

2. Sadam Kärdlas on purjetajate seas hinnatud kui parimate võimalsutega Põhjamaa sadam.

3. Lahke saarerahvas ootab külastajaid sadamas ja saare traditsioonilistel üritstel (Homecoming festival ja Kalana sound).

4. Aasta eest avati šampanjabaar Kork, nädala eest Kork Resto. Sel suvel loome uue traditsiooni – juuli viimane nädalavahetus saab olema Kärdla sadamas VahuVeini Viikend.

5. Erilised vahuveinid ja šampanjade koorekiht on kõik klaasiga saadaval.

Reede, 26. juuli

kell 19 VVV avamine. Kork lahti sabraažiga. In victory, you deserve Champagne, in defeat, you need it!- Napoleon Bonaparte

kell 20 Šampanjaklaaside koolitus Rein Kasela (resto poolel)

kell 20 Vahuveini koolitus – Kristel Nõmmik

21.00 Elav muusika Susanne Aleksandralt. Päikeseloojangu ja bossarütmide mõnusaks nautimiseks oleme avanud piknikuala. Kontserdile saab ette tellida laua ja pinknikukorvi.

23. DJ jätkab päikeseloojangu terrassil.

Laupäev, 27. juuli

kell 14.00 Šampanjakoolitus sommeljee Hannes Aedlalt. Fookus: Moet GV 2012 .Veuve Clicquot & Ruinart

kell 15.00 Kristel Nõmmiku šampanjakoolitus “Mullide elegantne maailm”.

kell 16.00 Kristel Voltenbergi Drappier jt šampanjade koolitus.

kell 17.00 Meistriklassi šampanjakoolitus Rein Kaselalt.

kell 18.00 Kristel Nõmmiku meistriklass šampanja edasijõudnutele.

20.00 Karmen & Co. Kontserdile saab ette tellida laua ja pinknikukorvi.

23.00 DJ Heidi Purga loob päikeseloojangu platsile õige meeleolu.

Pühapäev, 28. juuli

kell 11. 00 Brunch koos parima vahuveini valikuga

kell 12.00 Elva muusika Karmen & Co

kell 13 Siidrikoolitus Kaire Jakobsonilt

Tule maitsma ja head pidu nautima

Sissepääs: VVV pilet sisaldab sissepääsu festivalialale ning veiniklaasi. Sissepääsul antakse osalejale käepael, mis annab õiguse külastada üritust 26. ja 27.7.