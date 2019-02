Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni (ESA) 8. Veinimess toimub Kultuurikaltas 7.–8. veebruaril 2019. aastal. Seekordne mess on suurem kui kunagi varem, sest eksponentideks on ligi 70 veinide või muude alkohoolsete- või mittealkohoolsete jookide ning gurmeekaupade tootjat, maaletoojat ja edasimüüjat. Messile on oodata üle 2000 külastaja Eestist ja kaugemaltki. Sommeljeede 8. Veinimess on suurim Eestis korraldatavatest avalikest veiniüritustest, kus kõigil külastajatel on hea võimalus tutvuda kohalikul turul pakutavate jookide valikuga ja neid ka degusteerida. Avamisele läheb kindlalt üle tuhande veini.

Messile on tulemas ka mitmed väga tuntud veinimõisade esindajad üle maailma, kes kõik tutvustavad oma veine isiklikult. Kohal on Wines of Portugal esindaja Sofia Salvador, kes teeb kaks suurt meistriklassi Portugalist kui veinimaast. Itaaliast on oma veine tutvustamas Alberto Zenato (Zenato veinimaja), Nicolo Buscaglia (Sitsiilia veinimaja Mandrarossa), Lorenzo Zonin (Toscana veinimaja Podere San Cristoforo), Erika Abate (Enrico Serafino veinimaja) ja kangema poole pealt Nonino Distilleries. Hispaaniast on meistriklassi tegemas Anna Booth (Raventos I Blanc & Can Sumoi veinimaja) ning Joan Cusiné Carol (Parés Baltà veinimaja). Eraldi meistriklassid on ka cava’dele, Ida-Euroopa ja Uue-Maailma põnevatele veinidele ning Tomintoul viskile. Tutvuda saab Armagnac Damlat’i toodetega ja Maison Champy veinidega Prantsusmaalt. Oma šampanjamajasid tutvustavad Sophie Cossy (Champagne Cossy), Jean-Benoit Hery (Champagne Moutard), Claire Berticat (Champagne Carbon). Austria veinimaja Allram’i veine tutvustab Lorenz Haas Allram isiklikult. Saksamaa vanima veinimaja Kloster Eberbach’i veine tuleb tutvustama Gintatutas Jasinskas.

Tutvuda saab loomulikult ka järjest huvitavamaks muutuva kohaliku toodanguga. Eesti Väikepruulijate Liit korraldab neljapäeval. 7. veebruaril messil Eesti veinide meistriklassi, mille viib läbi Veinivilla perenaine Tiina Kuuler.

Veinimessi ajagraafik:

Neljapäev, 7.veebruaril on mess avatud 12.00 – 20.00

Reede, 10.veebruaril on mess avatud 12.00 – 22.00

Meistriklassidesse saate registreeruda eelnevalt siin: https://sommeljee.ee/kuhu-minna/veinimess/kulastajale/

Kontaktid:

Kristjan Markii, president@sommeljee.ee; 58 182 682

Ene Ojaveski, ene@sommeljee.ee; 50 42 422

Korraldaja:

MTÜ Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon

Masina 11

Tallinn 10144