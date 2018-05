Kevad on jõuliselt käes ning aeg tõsiste punaveinide juurest kergema kraami poole pöörduda.

VINE Verdicchiote maitsmise võitja on toonilt kahvatu õlgkollane. Aroom on mineraalne – liivakivi; puuviljane – kuivatatud puuviljad; vein on suitsune, soolakas. Maitse kompleksne, vürtsikas, hea puuviljasusega, mõrkjas. Järelmaitse väga pikk ja puuviljane.

★★★★ (4,5/5)

Maaletooja: Grappolo, +372 503 7617

Koduleht: www.grappolo.ee