Uue ühenduse eesmärgiks on aste-astmelt oluliselt vähendada keemilise sünteesi abil saadud lisaainete kasutamist veinikasvatuses ja veinivalmistamisel, et luua alus loodust võimalikult vähe mõjutavale, jätkusuutlikule veinitootmisele. Ühenduse liikmed jätkavad senitoimiva regllemendi kohaselt Vino Nobile di Montepulciano ja Vino Nobile di Montepulciano Riserva valmistamist, kuid lisaks neile asuvad nad valmistama uue ühenduse kehtestatud karmima reglemendi kohaselt traditsioonilises stiilis veini Nobile di Montepulciano Tradizione ja vanadest veiniaedadest valmivat veini Nobile di Montepulciano Vigne Vecchie. Uue ühenduse reglement kehtestab lubatud sortideks Sangiovese ja/või Prugnolo Gentile (vähemalt 85%). Neile lisaks võib kuni 15% ulatuses lisada haruldasi Toscana ajaloolisi sorte. Lubatav veinivirde saagikus on „Tradizione” versiooni puhul maksimaalselt 50 hl/ha. „Vigne Vecchie” versiooni puhul peavad viinapuud olema vähemalt 40 aasta vanused ja saagikuse ülempiiriks on 35 hl/ha. Veinide puidus küpsemise aeg on vähemalt 12 kuud ja pudelis laagerdumise ajaks vähemalt 6 kuud.

Uue ühenduse eesmärgiks on Montepulcianot ümbritsevate terroir’de esiletõstmine ja eestkõnelemine. Seetõttu on keelatud igasugune füüsikalis-keemiline sekkumine veini valmimisse. Veini ja virret ei tohi temperatuurimuutustega šokeerida ega osmootiliselt kontsentreerida. Virdes ja veinis leiduvate ioonide tasakaalu ei tohi muuta ioonvahetusvaikude või elektrodialüüsi abil. Veini ei tohi (ka mitte osaliselt) de-alkoholiseerida.

Uute veinitüüpide nimed ei ole hetkel ametlikult kinnitatud, mistõttu neis võib aset leida muudatusi.