Lähenemas on suurepärane veiniüritus „Barolo & Friends”.

Esmakordselt Eestis toimuv „Barolo ja sõbrad” toimub 10ndal novembril Tallinnas Mustpeade majas.

Üritus koosneb kahest osast:

Esiteks veiniala professionaalidele mõeldud ringituierdamismaitsmisest (14.00–17.00) ning seejärel samalaadsest kella viiest kaheksani toimuvast kõigile veinisõpradele mõeldud üritusest. Sissepääs on VABA ja TASUTA.

Seal kuskil vahepeal, kell 15.00 toimub proffidele suunatud (noh, nimetame pidulikult) „masterclass”, mis kontsentreeritult ühe tunni jooksul üritab pulkadeks lahti võtta Piemonte veinivalmistamise (tegelikult on see muidugi võimatu).

Targutada võtab veiniajakirja VINE toimetaja Tanel Eigi, püüdes seeläbi lunastada oma tänuvõlga Piemonte veinitootjate ees, kes teda on toitnud ja katnud Piemonte väisamiste ajal.

Programm:

14.00–17.00 „Walk Around Tasting” professionaalidele – importöörid, sommeljeed, muud HoReCa esindajad, kirjatsurad.

15.00–16.00 Piemonte veinide „masterclass” professionaalidele.

Osavõttu paluks taodelda: info@italiantrade.ee

17.00–20.00 „Walk Around Tasting” lihtsurelikele – VABA ja TASUTA sissepääs.

Et hinnata ligikaudselt tulijate hulka, palume veinisõpradel end kirja panna ürituse FB leheküljel https://www.facebook.com/events/1820568481492799/

Professionaalidel palume seminarist osavõtuks end registreerida e-posti aadressil info@italiantrade.ee