Prowein 2016

13.-15. märts

http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/prowein

Eile avati Düsseldorfis üks Euroopa olulisemaid veinimesse Prowein. Sel aastal on veinidega osalemas kokku 57 riiki, keda esindab üle 6000 ettevõtte. Lisaks neile on kohal ka ligi 400 ettevõtet, kes tutvustavad kangemaid alkohoolseid jooke.

Tänavuse Proweini eripäraks on uus ökoveinidele keskenduv Organic Lounge, kus saab tutvuda kolme sertifitseerimisorganisatsiooni Demeter, Bioland ja Ecovin poolt akrediteeritud veinidega. Tegemist on seega mitte ainult lihtsate ökoveinidega, vaid esindatud on ka biodünaamiliselt valmistatud veinid.

Mõistagi saab Proweinil maitsta Mundus Vini võiduveine, mida žüriiliikmena aitas valida VINE toimetaja Tanel Eigi.

Luksuslikke mullijooke saab maitsta Champagne Lounge’is, kus osaleb tosin väärikat šampanjamaja.

http://www.champagne-lounge.fr/en/

Viiniexpo 2016

17.-19. märts

https://viinilehti.fi/2016/02/tervetuloa-viiniexpoon/ või www.viiniepo.fi

Neid, kelle jaoks Düsseldorf jääb liialt kaugeks, võib meelitada Helsingi, kus Pasilas asuvas Helsingi Messukeskuses toimub tänavu taas lisaks Gastro 2016 messile ka Viiniexpo 2016, mis algab neljapäeval professionaalide päevaga ja jätkub reedel ja laupäeval veinisõprade päevadega.

Väljas on Hispaania ekspordiarendamisega tegelev ICEX, kelle stendil saab tutvuda Navarra, Ribera del Duero, Baskimaa, Rioja, Cariñena, Cigalese ja Jerezi tootjate veinidega.

Mõistagi on kohal olulised Soome veiniimportöörid, kelle stendidel saab maitsta väga laia valikut ning esindatud on ka üks eestimaine firma Veinidkoju OÜ, mis mõistagi tegeleb soomesuunalise internetikaubandusega aadressil www.viinitkotiin.com, kuid omab ka Tallinna sadamas D-terminali lähistel kauplust.

Vinitaly 2016

10.-14. aprill

http://www.vinitaly.com/

Neil, kes nii kiire graafikuga toime ei tule, võiks ehk huvi pakkuda see, et nelja nädala pärast 10.04.–14.04. toimub Veronas juba 50. korda Vinitaly mess. Ühe peamise uuendusena on oluliselt muudetud messile eelnevat veinivõistluse korda. Loobutud on ajale jalgu jäänud medalite jagamisest. Nüüd saavad veinid hinnatud ja järjestatud väljateenitud punktide alusel. Lihtsad veinid, mis varem said pronks- ja hõbemedaleid jäävad nüüdsest kuivale, sest žürii väljastab ainult üle 90 punkti teeninud veinidele 5 Star Wines auhinna, mida saab kleepsudena pudelitele liimida.

Muus osas võib oodata ootuspärast rahvatungi tohutul näitusepinnal, mille paabelisegaduses vaid vilunuimad ja innukaimad külalised saavad kätte pildi Itaalia veininduses toimuvast. Õnneks on alati veinimessiga koos ka mõned muud väljanäitused, mis võimaldavad näiteks oliivõlisid ja muid tooteid degusteerida.