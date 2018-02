Veini- ja hõimurahvas ungarlased on oma veinide promomiseks ellu kutsunud mitu ülistuspäeva, -ööd ja -kuud. Möödunud aasta 10. detsembril tähistati esimest korda Aszú päeva ning äsja möödunud 1. veebruaril teist korda rahvusvahelist Furmint’i päeva ehk Nemzetközi Furmint Nap’i. Mõlemad tähistamisideed on pärit entusiastlikult Tokaj ja Furmint’i eksperdilt Dániel Kézdylt, kes on avaldanud Tokaj (ja sellega seoses Furmint’i) kohta raamatu, mis peale originaali on inglise keelde tõlgituna ilmunud pealkirja all „Tokaj – People and Vineyards”. Samuti on Dániel Kézdy juba 2010. aastast toimuva Furmint Február’i nimelise ürituse ja 2014. aastast aset leidva Hárslevelűk Éjszakája (Hárslevelű Öö ) algataja.

Furmint on Pannoonia (tänapäevase nimega Alföldi) madalikul valmivate erakordselt laia stiiligammaga veinide põhikomponent. Furmint’i mitmekesisus on tõepoolest märkimisväärne: vahuveinidest särtsakate kuivade valgeteni ja sealt edasi vaadilaagerdusega ning magusate hiliskorje nesteteni, nagu Tokaji Szamorodni ja Aszú.

Ühe olulisema Ungari viinamarjasordina seostatakse Furmint’i eelkõige Tokaj veinipiirkonnaga, kuid viimastel aastatel on tema kasvuala laienenud kõikides madjarite maa veiniregioonides ning ka naaberriikides.

Ettevõtmise algataja Dániel Kézdy usub, et Furmint väärib rahvusvahelisel skeenel suuremat tähelepanu ning Furmint’i päev aitab sellele kaasa. Furmint Nap on avalöök Furmint’i kuule, mida tähistatakse juba üheksandat korda.

Furmint ei kuulu nn aromaatsete veinimarjade hulka, kuid hiilgab oma suurepärase võimega peegeldada terroir’i iseloomu ning veinimeistri viinamarjakasvatuse ja veinivalmistamise filosoofiat. Teine Furmint’i tähtis omadus on särisev hape, mis säilib ka kõige kuumematel aastatel, kui marjad on nakatatud Botrytis’ega – see on ka Furmint’ist valmistatud veinide elegantsi ja pikaealisuse saladus.

Rahvusvaheline Furmint’i päev püüab tõmmata inimeste täehelepanu sellele erilisele ja põnevale viinamarjasordile.

Seega, kõik veiniarmastajad poeriiuleilt Furmint’i-põhiseid veine otsima!

Sotsiaalmeedias saab teistega oma muljeid ja kogemusi jagada, kasutades hashtag’i #furmintday.

Rohkem infot leiab järgnevatelt veebiaadressidelt:

