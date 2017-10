Kord aastas Saksamaal Düsseldorfis toimuv ProWein on maailma juhtiv veiniprofessionaalide mess (ja ilmselt jääb selleks alatiseks). Mitte ükski teine sellealane üritus ei paku võrreldaval tasemel rahvusvahelisust, toodete mitmekesisust ja professionaalset keskkonda.

Selleks, et kohtuda pea kõigi vähegi oluliste veinipiirkondade esindajatega ning samuti tarnijatega kõigilt veiniga seotud tegevusaladelt ja igast kvaliteedikategooriast on vaja vaid ühte messi – 18–20. märtsil 2018 toimuvat ProWein’i.

Messi sihtgrupid:

Veinide ja kangete alkoholide jaekaubandus

Toitlustus, hotellid

Toidukaupade jaemüük, samuti hulgikaubandus

Import, eksport, veebikaubandus

Erialased assotsiatsioonid ja asutused

Vt ka ProWein facts & figures