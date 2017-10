Poola juhtivate veiniajakirjanike poolt loodud veiniportaal Winicjatywa (https://winicjatywa.pl) alustas sel suvel ka trükiajakirja väljaandmist. Esimene number nutika nimega ajakirja Ferment ilmus juulis, teine aga septembri lõpus. Poola on erinevalt Eestist suur riik, sinna mahub mitu veiniajakirja (seni oli nende tuntuim veiniväljaanne Magazyn WINO). Suur on ka ajakirja formaat (250 x 320 mm) ning samuti lehekülgede arv (Ferment nr 1 140 lk, Ferment nr 2 152 lk). Sõltuvalt numbrist moodustab degustatsioonilehekülgede arv 32–50 lk. Kaanekujundustes on seni kasutatud stiilseid mustvalgeid fotosid, millele lisavad väikese aktsendi värvilised teaser-kirjad.

Ajakirja sihtgrupina mainivad tegijad ärksaid üldkultuurihuviga veinisõpru (Magazyn WINO on rohkem orienteeritud sommeljeedele ja teemasse väga süvitsi minevale lugejale). Üldkultuurilisele huvitavusele suunatust mõjutab kindlasti ka ajakirja toimetajate ja autorite kollektiiv – nende hulgas on sellised poola veinikorüfeed nagu Ewa Wieleżyńska (prantsuse keele filoloog), Ewa Rybak, Wojciech Bońkowski (muusikateadlane), Maciej Świetlik (antropoloog) ja Maciej Nowicki.

VINE soovib Ferment ajakirjale palju aastaid!