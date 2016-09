Financial Times kirjutab, et seoses põua-aastaga Lõuna-Aafrikas on käesoleva, 2016. aastakäigu toodang oluliselt väiksem tavakohasest.

Põua põhjustajaks on eelmise aasta El Niño, mille tulemusel 2015. a. sademete hulk oli LAVis vaid 60% tavakohasest. See tõi lisaks kaasa metsatulekahjusid, mis omakorda mõjutasid viinamarjakasvatust negatiivselt.

Esialgsetel hinnangutel on Western Cape’i niisutatavates veiniaedades 2016. aastakäigu veinitoodang üle 20% iga-aastasest madalam. Niisutussüsteemideta veiniaedade oodatavaks toodangulanguseks pakutakse isegi kuni 60%. Tegemist ei olnud esimese keerulise aastakäiguga. Eelnevad kolm paistsid silma oma ülikõrge saagikusega, mis surusid kokkuostuhinnad alla ja vähendasid nii veinikasvatajate tulusid. Valitseb ka suur ootusärevus tulevase aastakäigu suhtes, sest hetkel toimuvale korjele järgneva puhkeperioodi vältel peaksid viinapuud suutma taastuda, kuid ilma sademeteta on see võimatu. Ilmastiku vingerpussid on LAVi veinikasvatajaid suutnud sedavõrd heidutada, et levimas on viinapuude ülesjuurimise trend. Asemele istutatakse tsitruselisi, eeskätt laimi.

Koheseks ostupaanikaks otsest põhjust veel pole. Müügis on eelnevad aastakäigud, mis tänu LAVi randi (ZAR) odavnemisele peaksid olema ka mõistliku hinnaga saadaval. Samas on karta, et paari aasta pärast muutuvad nii hinnad kui ka saadavus. Võtke seda kui viimsepäeva eelhoiatust, nautige LAVi veine, kuni saate!