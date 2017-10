Kamil Wojtasiak Varssavi restoranist Butchery & Wine on I rahvusvahelise noorte sommeljeede võistluse „Calvet Sommelier Cup by Grands Chais de France” võitja.

Wojtasiak edestas kahepäevase võistluse käigus 17 kaasvõistlejat Poolast, Lätist, Leedust ja Slovakkiast. Finaali jõudsid ka Roberts Brencēns Lätist ja Londonis elav poolakas Adam Michocki. 14–15 oktoobril Sopotis Hafneri hotellis aset leidnud võistlus jagunes kahte ossa. Kvalifikatsioonivoor pani võistlejad proovile veinialaste teadmiste, veinikirjelduste ja individuaalsete praktiliste ülesannete osas.

Finaalis elava publiku ees tuli näidata oma praktilisi oskusi, sealhulgas veini pimemaitsmist, toidu ja veini sobitamist, samuti teenindades kliendi rollis žüriiliikmetega mehitatud kolme lauda.

Finalistidele anti ka nimekiri koostisainetega ning paluti nimetada nendest tehtav kokteil, lasti seletada mitmete prantsuse gastonoomiaterminite tähendust ning täpsustada mitmeid arve ja kuupäevi, mis olid seotud mõne kindla veiniga seotud fakti või sündmusega.

Žürii liikmeteks olnud sommeljeed Poolast, Leedust ja Lätist kinnitasid, et võistlejad näitasid erakordselt kõrget taset ning neile antud ülesanded olid sama keerulised kui kogenumate sommeljeede võistlustel.

Võistlus oli mõeldud alla 30aastastele töötavatele sommeljeedele. Võistluse ametlik keel oli inglise keel.

Korraldajaks oli Poola sommeljeede assotsiatsioon ning võistluse formaat põhines sealse sommeljeede meistrivõistluse vormingul.

Võistluse strateegilised partnerid ja sponsorid olid Calvet by Grands Chais de France, Cisowianka Perlage ja Hotel Haffner.

Foto: Olaf Kuziemka Finalistid, vasakult Adam Michocki, võitja Kamil Wojtasiak ja Roberts Brencēns. Foto: Olaf Kuziemka Foto: Olaf Kuziemka Võistluse võitja Kamil Wojtasiak. Foto: Olaf Kuziemka Võistluse võitja Kamil Wojtasiak. Foto: Olaf Kuziemka Võistluse võitja Kamil Wojtasiak. Foto: Olaf Kuziemka