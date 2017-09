Esimene rahvusvaheline noorte sommeljeede võistlus „Calvet Sommelier Cup by Grands Chais de France” on lähenemas.

15. oktoobril 2017 kogunevad Poolas Sopotis nii kohalikud kui ka Rootsi, Läti, Leedu, Eesti ja Slovakkia noorsommeljeed omavahel mõõtu võtma.

Eestit esindab Eesti sommeljeede assotsiatsiooni juhatuse otsusel meie valitsev meistersommeljee Ketri Leis.

Võistlus on mõeldud alla 30aastastele töötavatele sommeljeedele. See on noortele professionaalidele suurepärane võimalus näidata rahvusvahelises seltskonnas oma südikust ning (mitmetele neist ka) panna proovile oma oskused enne Poola sommeljeede meistrivõistlusi, mis toimuvad 2018. aasta mais. Võistluse ametlik keel on inglise keel.

Korraldajaks on Poola sommeljeede assotsiatsioon ning võistluse formaat põhineb sealse sommeljeede meistrivõistluse vormingul. Eelvõistlus 15 võistleja vahel algab hommikul ning selle käigus selekteeritakse välja kell 16.00 publiku ees poodiumikohtade pärast võistlema hakkavad kolm finalisti.

Võistluse strateegilised partnerid ja sponsorid on Calvet by Grands Chais de France, Cisowianka Perlage ja Hotel Haffner.