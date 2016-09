Uuringu kohaselt on eelistatuimad Hispaania veinid, mida nimetas 48 protsenti vastajatest. Järgnevad Prantsusmaa ja Itaalia 41 protsendiga ning esikuuikusse jõudsid veel Tšiili, Saksamaa ja Lõuna-Aafrika veinid.

„Hispaania veinid on Eestis lemmikute hulka kuulunud aastaid ning läbimüügilt konkureerivad nad Tšiili omadega. Üldiselt muutuvad eelistused väga aeglaselt, kuid siiski on tähelepanuväärne Saksamaa esiletõus, tulenevalt Rieslingu populaarsuse kasvust,” ütles Altia Eesti AS-i juhatuse esimees Kristel Mets.

Vahuveinidest on uuringus osalejate seas üsna võrdselt eelistatud Itaalia (48%) ja Prantsusmaa (46%) vahuveinid, kolmandal kohal on Ungari (24%) ning neljas Läti (17%).

Sortidest kolm soosikut

Veinisortidest on selgelt eelistatuimad Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, millele järgnevad Riesling ja Sauvignon Blanc. Kui vastajatel paluti spontaanselt nimetada veinimarke, siis kõige rohkem meenusid Dreamer, Törley, Monte Cristo ja Põltsamaa.

Küsitluse viis veebruaris läbi Soome uuringufirma Kuulas ning selles osales 403 vastajat vanuses 18-65 aastat.

VINE kommenteerib vaid, et ka tuntuimate brändide seas on esikohal Euroopa päritolu kaubamärgid :).