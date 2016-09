VINE toetaja Bestwine tähistab varsti juba kümnendat juubelit. Kogu VINE eksistentsi jooksul on just nemad läbi müünud suurima koguse VINE eksemplare!

Bestwine’i valikus on eranditult veinid, mida neile endile juua meeldib.

Nagu nad ise ütlevad: „Oleme alati millegi uue ja põneva jahil. Olgu see siis unustustehõlma vajunud haruldane viinamarjasort, põnev uus piirkond, järeleandmatu ja põikpäine visiooniga veinimeister, geniaalselt innovatiivne pakend või absoluutselt parima hinna ja kvaliteedi suhtega vein. Igaühel on oma jahistrateegia, meie oma on sarnane pärlijahiga. Lähtume oma aastatepikkusest kogemusest veini alal, uue veinileiu tegemisel on loomulikult abiks ka treenitud nina, õige sisetunne ja naiselik vaist.”