VINE hinnang 4 Asukoht 5 Veinivalik 4.5 Teenindus 4 Interjöör

Kuidas leida oma veinitee?

VINE teab – oma nimele kohaselt ongi Pirital paiknev Wine Way see õige rada, mida mööda oma samme seada. Kaheksa aastat tagasi Pirita linnaosavalitsuse hoones uksed avanud ning nüüdseks juba mõnda aega aadressil Merivälja tee 1 (1940ndal aastal valminud funktsionalistlikus laadis endises autobussijaama hoones, arhitekt Roman Koolmar) asuv veinikauplus on oma uues asukohas saanud värske hingamise. Hoone ees parkimine pole ehk küll enam nii mugav kui varasemas paigas (siis oli tegemist peaaegu, et drive-in lahendusega) kõrgemad laed, enam õhku, valgust ja ruumi ning parem poesisene riiulite paiknemise ja kauba väljapaneku loogika kompenseerivad seda kuhjaga. Seevastu maja tagant on suurema tellimuse puhul võimalik sõita praktiliselt ukse ette.

Veinitee algus ja kulg

Kui Wine Way 2008ndal aastal (majanduskriis oli siis just erilist hoogu sisse saamas) alustas, oli koheselt eesmärgiks pakkuda supermarketitest erinevat joogivalikut – tollal aitas selle kokku seadmisel Eesti oma „veinivanaisa” Rein Kasela.

Poe praeguse perenaise, 2010ndal aastal Wine Way’ga liitunud Kristina sõnutsi on HoReCa veinide sortimenti viimastel aastatel aina suurendatud – ja VINEle tundub, et igati õnnestunult. Valik hõlmab nii väikestelt kui ka suurtelt importööridelt pärinevat enam kui pooltteist tuhandet veininimetust, millest ligi 1300 on pidevalt riiulis ja kliendile kättesaadavad. Loomulikult ei puudu riiulitest ka valik olulisemaid kangeid jooke, kuid nende osakaal on siiski väike.

Asjatundliku nõu jagab nii juunior-sommeljee diplomiga Kristina ise kui ka teised kaupluses igapäevatööd tegevad professionaalsed veininõustajad, kes oskavad alati pakkuda püsikülastajale sobiliku veini, sest mäletavad tema veinimaitset. Uued ruumid pakuvad ka suurepärast võimalust korraldada ühekorraga kuni tosinale inimesele veinikoolitusi (vt koolituskalendrit Facebook’is https://www.facebook.com/pg/wineway/events/).

Mida kliendid eelistavad?

VINE küsimusele klientide maitse-eelistuste kohta vastab Kristina, et need on läbi aastate oluliselt muutunud – kui veel 5–6 talve tagasi küsiti Vana- ja Uue-Maailma veine peaaegu võrdselt, siis viimastel aastatel on kaalukauss selgelt Euroopa veinide poole kaldu. Lisaks väga heale valikule keskklassi veinidele (sh jäi VINEle silma kena roosade rüübete valik – Wineway on kindlasti koht, kuhu järgmisel kevadel oma sammud rosè-otsinguil seada), on peaaegu-tippudest esindatud Prantsusmaalt Bordeaux’st pärit Château Montrose, Château Beau-Séjour Bécot, Château Kirwan, Château Pontet-Canet ja Château Figeac, Burgundiast Domaine Faiveley ja Domaine Huet ning Baron de Ladoucette Loire’i orust. Itaalia top-tootjatest võib valida Ornellaia, Sassicaia, Avignonesi ja Gaja veine Toscanast ning esindatud on ka viimase veinid Piemontest. Hispaania raskekahurväest saab osta Rioja tootja Roda veine ning Corimbo, Pesquera, Bodega Condado de Haza ja Arzuaga nesteid Ribera del Duerost.

Samuti võib Wineway uhkustada linna parima jaemüügis oleva šampanjavalikuga – 160 erinevat nimetust 42lt erinevalt tootjalt on kahtlemata muljet avaldav.

Kui otsida kõrvale võrdlust teiste veinikaupluste hulgast, siis ligikaudu sarnast kontseptsiooni esindab ehk Liviko „Store & More” kauplus Lootsi tänaval. Norde Centrumis olev Calle (endine Winestore) jääb oma valiku poolest selgelt keskpärasemaks.