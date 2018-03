Väike vahuveinitootja Raventós i Blanc asub Kataloonias Penedèsis Sant Sadurní d’Anoias. Otse üle tänava paikneb Codorníu, suurim cava-tootja maailmas. Mõned VINE lugejaist teavad kindlasti, et esimene cava valmiski Codorníus, vähemad on tähele pannud, et 1872. aastal esimese traditsioonilisel meetodil tehtud Kataloonia vahuveini valmistaja oli Josep Raventós, kelle esiisa oli abiellunud Codorníu peretütrega.

1986. aastal otsustas oma kuulsa vaarisa nimekaim Josep Raventós i Blanc suure Codorníu rüpest välja astuda ja rajas omanimelise väikese mõisa. 1960ndatel D.O. Cava apellatsiooni loomise eestvedajaks olnud mees asus otsima uusi kvaliteete, mida lootis leida traditsioonidest ning looduse ja inimese vahelisest harmooniast. Legendaarse katalaani esimene uue mõisa vein jäi ka tema viimaseks, uue mõisa rajamine oli justkui punkt eluteele ning tänaseks on Raventós i Blanci mõisa juhtimas tema poeg ja pojapoeg. 21 põlvkonna järjepidevus pole mitte ainult muljetavaldav, vaid erandlik kogu veinimaailmas.

Põlvest põlve on selles peres pärandatud ka pisut mässu­meelset, otsivat ja loovat vaimu. 2012. aastal loobuti cava tähisest; suur apellatsioon tähendab ka suurt segadust ning nõnda võeti sihiks luua oma apellatsioon: Conca del Riu Anoia. Ametlikku apellatsiooni veel pole, ent nõnda on Raventós i Blanci veinid juba praegu tähistatud. Fookus on ajaloolistel kohalikel marjasortidel, cava’st rangematel laagerdamis­reeglitel ning mahepõllumajandusel. Viimane on Raventós i Blancis vägagi maaliline: viinapuude vahesid haritakse hobusega, kandjatena on abiks eeslid, karjatamisega hoitakse kontrolli all ümbrus­konna ökosüsteemi, sealhulgas umbrohtusid. Väetiseks on oma mõisa hobuste, eeslite, lammaste ja kanade „valmistatud” toorainest pärinev kompost.

Raventósi vahuveinid on muidugi head, väga head. Kui need vahuveinid oleksid osalenud meie cava-degustis, oleksid nad saanud arvestatavalt häid kohti. Ent vähemalt sama oluline on ka selle pere rõõm teadmisest, et tegutsemine loodusega harmoonias on võimalik. Ka see kukub neil erakordselt hästi välja.